به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رئیس ادارۀ انجمن اولیا و مربیان اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان گفت: تهیه لباس فرم اجباری نبوده و به‌منظور تکریم و افزایش رضایت‌مندی دانش‌آموزان و اولیای آنان، همچنین کاهش آسیب‌های احتمالی در روند تهیه لباس فرم، اجرای فرآیند‌ها باید مطابق قوانین مصوب و شیوه‌نامه ابلاغی انجام شود.

امینه سادات طباطبایی با اشاره به ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرایی مدارس افزود: مسئولیت برنامه‌ریزی و اقدامات منتهی به امضای قرارداد با واحد تولیدی، بر عهده شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان است و برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به خانواده‌ها، شورای مدرسه باید از تغییر سالانه نوع و رنگ لباس فرم خودداری کند و هرگونه انعقاد قرارداد با واحد تولیدی تنها با هماهنگی و موافقت مدیر مدرسه امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: با توجه به فعالیت سامانه اتحادیه پوشاک در نواحی شش‌گانه شهر اصفهان، هرگونه اقدام خارج از این سامانه تخلف محسوب شده و مطابق ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی با آن برخورد خواهد شد.

رئیس ادارۀ انجمن اولیا و مربیان اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان از خانواده‌ها خواست قبل از خرید لباس فرم، کد منحصر‌به‌فرد هر محصول را از مدیر آموزشگاه دریافت و از طریق بخش استعلام سریع سامانه اتحادیه پوشاک، قیمت‌های تأییدشده را مشاهده کنند.

به گفته وی والدین مجازند لباس فرم تعیین‌شده توسط شورای مدرسه را از تولیدی معرفی‌شده یا هر مرکز دیگری تهیه کنند و شکایات مرتبط با تولید، توزیع، قیمت و کیفیت لباس فرم نیز باید از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت بازرسی اصناف و اتحادیه‌های مربوطه پیگیری شود.

خانم طباطبایی افزود: مدیران مدارس نواحی شش گانه شهر اصفهان مقتضی است با مطالعه دقیق شیوه نامه لباس فرم دانش آموزی هر چه سریعتر نسبت به بارگذاری قرارداد لباس فرم دانش اموزان در سامانه portal.etehadiyepoushak.com اقدام کنند.