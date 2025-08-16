محمود دامغانی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: کتاب قله‌های بی پایان به نویسندگی خانم حبیبه کرکه آبادی است که روایتگری فتح قله اورست توسط یک ایرانی ۶۳ ساله است که با شرایط پزشکی خاص و با همت بالایش نام ایران را بر بام جهان ثبت کرد.

وی با اشاره به محتوای انگیزشی این اثر افزود : قله‌های بی‌پایان فقط یک کتاب نیست، بلکه سندی زنده است که ثابت می‌کند انسان می‌تواند بر هر سختی غلبه کند. این اثر می‌تواند جرقه‌ای برای جوانان ما باشد.

دامغانی گفت: «این روایت، یک پیروزی شخصی نیست، بلکه نمادی از فرهنگ پایداری و غیرت ایرانی است. ما در این کتاب، همت یک قهرمان واقعی را به تصویر کشیده‌ایم که در سن بالا و با وجود تمام محدودیت‌ها، به آرزویش رسید.»

وی افزود: جلد اول کتاب قله‌های بی پایان در ۳۰۰ صفحه منتشر شده است.

کتاب (مکتب سلیمانی) و (میرزای خوشبخت) و (سیر و سلوکی در شعر ایثار) از آثار پیشین انتشارات نیکتاب است.