پخش زنده
امروز: -
مدیر انتشارات نیکتاب گفت: کتاب «قلههای بیپایان» داستان کوهنورد بالای ۶۰ سال ایرانی است که با وجود چالشهای جسمی توانست قله اورست را فتح کند.
محمود دامغانی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: کتاب قلههای بی پایان به نویسندگی خانم حبیبه کرکه آبادی است که روایتگری فتح قله اورست توسط یک ایرانی ۶۳ ساله است که با شرایط پزشکی خاص و با همت بالایش نام ایران را بر بام جهان ثبت کرد.
وی با اشاره به محتوای انگیزشی این اثر افزود : قلههای بیپایان فقط یک کتاب نیست، بلکه سندی زنده است که ثابت میکند انسان میتواند بر هر سختی غلبه کند. این اثر میتواند جرقهای برای جوانان ما باشد.
دامغانی گفت: «این روایت، یک پیروزی شخصی نیست، بلکه نمادی از فرهنگ پایداری و غیرت ایرانی است. ما در این کتاب، همت یک قهرمان واقعی را به تصویر کشیدهایم که در سن بالا و با وجود تمام محدودیتها، به آرزویش رسید.»
وی افزود: جلد اول کتاب قلههای بی پایان در ۳۰۰ صفحه منتشر شده است.
کتاب (مکتب سلیمانی) و (میرزای خوشبخت) و (سیر و سلوکی در شعر ایثار) از آثار پیشین انتشارات نیکتاب است.