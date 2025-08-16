سی‌وپنجمین دوره مسابقات شطرنج بانوان قهرمانی کشور به میزبانی فدراسیون شطرنج در حال برگزاری است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دور دوم سی‌وپنجمین دوره شطرنج بانوان قهرمانی ایران (انتخابی تبم ملی) امروز ۲۵ مرداد با حضور ۱۰۳ شطرنجباز از سراسر کشور در سالن مسابقات فدراسیون شطرنج برگزار شد.

در میز یک رقابت‌ها، استاد بین المللی بانوان آناهیتا زاهدی‌فر (۲۱۵۹) موفق شد یاسمن داوودی (۱۷۶۸) را شکست دهد.

در میز دو، استاد فیده بانوان ستایش کریمی (۲۱۱۸) مقابل مطهره تالانه (۱۷۳۷) به برتری رسید.

همچنین در میز سه، استاد بین المللی بانوان پروا بهزاد نظیف (۲۰۹۰) مقابل پارمیدا قزاقی (۱۷۳۶) به پیروزی رسید.

دور سوم مسابقات در حال پیگیری است. این رقابت‌ها در ۹ دور به روش سوئیسی ادامه خواهد داشت.