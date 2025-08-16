پخش زنده
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از بررسی نرخ کرایه سرویس مدارس و همچنین گزارش حسابرسی شرکت خدمات کالای شهروند، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و سازمان مدیریت حملونقل بار و پایانههای مسافربری در جلسه رسمی ششمین دوره شورای شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نادعلی، گفت: دستور کار این نشست شامل سه بخش در حوزه حملونقل دانشآموزان، گزارشهای حسابرسی رسمی و تعیین تکلیف تعدادى پلاك ثبتى از حيث باغ بودن يا نبودن است.
نادعلی در تشریح جزئیات دستور جلسه افزود: نخستین موضوع در دستور کار، بررسی یکفوریت لایحه شهردار تهران درباره تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خواهد بود؛ موضوعی که با توجه به شروع سال تحصیلی جدید و لزوم ساماندهی خدمات ایابوذهاب دانشآموزان اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: در ادامه، سه گزارش حسابرسی رسمی شورا در خصوص عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ «شرکت خدمات کالای شهروند»، «سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران» و «سازمان مدیریت حملونقل بار و پایانههای مسافربری» قرائت و بررسی خواهد شد که گزارشهای کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این باره ارائه میشود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: بخش انتهاى جلسه به بررسی ۲۱ پلاك ثبتى اختصاص دارد که همگی با استناد به اصلاحیه تبصره سوم ماده (۷) آییننامه اجرایی ماده اول قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مطرح میشوند. این پروندهها مربوط به املاک و پلاکهای ثبتی در مناطق مختلف پایتخت است که گزارشهای کمیسیون شهرسازی و معماری برای هر یک آماده بوده و اعضاى شورا در صحن نسبت به باغ بودن يا نبودن اين پلاك هاى ثبتى، تصمیم گیری خواهند كرد.