گواهی صرفهجویی برق؛ راهکاری نوین برای مدیریت مصرف
این روزها با گرم شدن هوا، مصرف برق هم افزایش یافته، دولت برای تشویق مشترکان به صرفه جویی، پاداش در نظر گرفته و قرار است برای کم مصرفها گواهی صرفه جویی برق صادر شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، معاون بهره برداری و پایش شرکت برق در خبر 20 شبکه قزوین گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مشترکین و شرکتهای صنعتی و تولیدی با کاهش مصرف برق، به ازای تعمیر یا افزایش بهرهوری تجهیزات، از انرژی صرفهجویی شده برخوردار میشوند.
وی افزود: به ازای این میزان صرفهجویی، گواهی الکتریکی صادر میشود که این گواهی قابل عرضه در بازار است.
مرشدزاده همچنین اعلام کرد: اگر کسی طرحهای بهینهسازی و افزایش ارتقای تجهیزات را برای ما تعریف کند و آن را اجرا بگذارد، ما آمادگی همکاری با ایشان را داریم و میتوانیم با این کار از میزان صرفهجویی انجام شده، ظرفیت گواهی صرفهجویی را برایشان صادر کنیم. این بدان معناست که صنایع و تولیدکنندگان میتوانند با سرمایهگذاری در بهینهسازی، هم در هزینههای برق خود صرفهجویی کنند و هم از طریق فروش گواهی صرفهجویی، درآمدزایی داشته باشند.
وی به وضعیت مصرف برق در استان با توجه به افزایش دما اشاره کرد و گفت: امروز ما در ساعت ۱۱:۴۰ دقیقه، مصرف پیک هفته را ۹۸ مگاوات ثبت کردیم که نسبت به روز گذشته، با توجه به شروع کار ادارات و افزایش دمای هوا، ۳۰ مگاوات افزایش مصرف را شاهد بودیم.
وی گفت : با توجه به این افزایش مصرف، از همه مشترکین عزیز درخواست شده است که "دمای کولرهای خود را روی ۲۵ درجه سانتیگراد و کولرهای آبی را دور کند تنظیم کنند تا پایداری شبکه حفظ شود. این اقدام ساده میتواند نقش مهمی در جلوگیری از قطعی برق و حفظ جریان پایدار انرژی در فصل اوج مصرف ایفا کند.