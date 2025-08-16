اهدای دمنده به همیاران طبیعت در سروآباد
رییس اداره منابع طبیعی سروآباد از اهدای ۱۰ دستگاه دمنده به دوست داران طبیعت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، محمد چشمیدری با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت حفظ و حراست از عرصههای طبیعی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ فقره پرونده متخلفان به مراجع قضایی معرفی شده است
وی همچنین از رفع تصرف ۱۴ هکتار از اراضی ملی این شهرستان در چهار ماهه اول امسال خبر داد و افزود: برای ۱۱ فقره پرونده حکم خلع ید صادر شده است.
رییس اداره منابع طبیعی سروآباد عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار فقره حریق در سطح ۸۱ هکتار اطفاء شده که در مقایسه با سنوات گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
چشمیدری اضافه کرد: هرگونه ایجاد حریق در جنگلها و مراتع به استناد ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، ماده ٢٠ قانون هوای پاک و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و متخلف تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.
وی توصیه کرد باتوجه به بالا رفتن دمای هوا و خشکی علوفه از تمامی بهرهبرداران، کشاورزان، گردشگران و همشهریان خواسته می شود اقدامات لازم را جهت حفاظت و حراست و جلوگیری از ایجاد حریق در عرصههای طبیعی انجام دهند.