به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، محمد چشمیدری با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت حفظ و حراست از عرصه‌های طبیعی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ فقره پرونده متخلفان به مراجع قضایی معرفی شده است

وی همچنین از رفع تصرف ۱۴ هکتار از اراضی ملی این شهرستان در چهار ماهه اول امسال خبر داد و افزود: برای ۱۱ فقره پرونده حکم خلع ید صادر شده است.

رییس اداره منابع طبیعی سروآباد عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار فقره حریق در سطح ۸۱ هکتار اطفاء شده که در مقایسه با سنوات گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

چشمیدری اضافه کرد: هرگونه ایجاد حریق در جنگل‌ها و مراتع به استناد ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ماده ٢٠ قانون هوای پاک و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و متخلف تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.