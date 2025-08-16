عزیز عبدی فاتح ۶۳ ساله اورست گفت: خاطرات چهل سال کوهنوردی و چالش‌های صعود و فتح به مرتفع‌ترین قله‌های جهان را در کتاب قله‌های بی پایان روایت کرده‌ام.

عزیز عبدی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: من با وجود تعویض مفصل ران و سن بالا، قله ۸٬۸۴۸ متری اورست را فتح کردم و خاطرات خودم از چالش‌های کوهنوردی در پنج قاره جهان را در کتاب قله‌های بی پایان به نویسندگی خانم حبیبه کرکه آبادی به رشته تحریر در آمده و در اختیار عموم قرار گرفته است.

وی افزود: ۴۰ صفحه نخست به زندگی شخصی بنده اختصاص دارد و از کودکی سخت در روستایی در آذربایجان شرقی و دستفروشی در هشت سالگی، و مهاجرت تنهایش به تهران در ۱۴ سالگی تا پیوستن به نیروی پلیس و آغاز کوهنوردی حرفه‌ای است و فصل‌های بعدی به تمرینات فشرده برای صعود‌های برون‌مرزی، برنامه‌ریزی تغذیه، و تجهیزات ویژه برای فتح قله‌هایی مانند "دنالی" در آلاسکا و اورست را تشریح می‌کند.

عبدی گفت: صعود به پنج قله بلند قاره‌ها (از جمله کلیمانجارو در آفریقا و البروس در اروپا) با جزئیات فنی و چالش‌هایی مانند اخذ ویزای دو ساله برای صعود به "دنالی" ثبت شده است.

وی افزود: کتاب قله‌های بی پایان فقط روایت کوهنوردی نیست؛ اثبات این واقعیت است که هر کاری با اراده و پشتکار شدنی است.

وی گفت: «بسیاری می‌گفتند صعود به اورست در این سن غیرممکن است، اما کتاب نشان می‌دهد چگونه با تمرینات هدفمند و مقاومت در برابر مشکلات، از جمله هزینه ۶۰ هزار دلاری شخصی برای اورست، به رکورد جهانی رسیدم».

عزیز عبدی در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ به عنوان اولین فاتح بالای ۶۰ سال در جهان است.