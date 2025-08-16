پخش زنده

بازارچه صنایع دستی مهریز به عنوان یکی از مراکز اقتصادی و هنری این شهرستان، این روزها در سکوت و رکود کامل به سر می برد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این بازار سالها محل عرضه صنایعدستی ارزشمند و محصولات بومی همچون چاقوسازی، سنگ تراشی و گیوه بافی بوده و می توانست به یکی از قطبهای جذب گردشگر داخلی و خارجی تبدیل شود.
با وجود بازسازی این مجموعه و هزینههای انجام شده، بسیاری از واحدهای آن تعطیل هستند و به گفته کسبه و هنرمندان محلی، نبود مدیریت واحد و اختلاف بین شهرداری، میراث فرهنگی و اوقاف موجب بلاتکلیفی این مکان تاریخی شده است.
شهروندان مهریز خواستار ورود جدی مسئولان و تعیین تکلیف وضعیت این بازارچه هستند تا ضمن حفظ میراث فرهنگی، فرصتی تازه برای رونق صنایع دستی و گردشگری شهرستان ایجاد شود.