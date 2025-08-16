بازارچه صنایع دستی مهریز به عنوان یکی از مراکز اقتصادی و هنری این شهرستان، این روز‌ها در سکوت و رکود کامل به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این بازار سال‌ها محل عرضه صنایعدستی ارزشمند و محصولات بومی همچون چاقوسازی، سنگ تراشی و گیوه بافی بوده و می توانست به یکی از قطب‌های جذب گردشگر داخلی و خارجی تبدیل شود.

با وجود بازسازی این مجموعه و هزینه‌های انجام شده، بسیاری از واحد‌های آن تعطیل هستند و به گفته کسبه و هنرمندان محلی، نبود مدیریت واحد و اختلاف بین شهرداری، میراث فرهنگی و اوقاف موجب بلاتکلیفی این مکان تاریخی شده است.

شهروندان مهریز خواستار ورود جدی مسئولان و تعیین تکلیف وضعیت این بازارچه هستند تا ضمن حفظ میراث فرهنگی، فرصتی تازه برای رونق صنایع دستی و گردشگری شهرستان ایجاد شود.

فرماندار مهریز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد با اشاره به اینکه مالکیت این بازارچه در اختیار اداره کل اوقاف و امور خیریه است، اظهار داشت: این مجموعه در سال ۱۳۹۶ بر اساس تفاهم نامه در اختیار شهرداری مهریز قرار گرفته و این قرارداد تا دو سال دیگر ادامه دارد.

عسکرزاده افزود: نظارت بر این غرفه‌ها برعهده میراث فرهنگی بوده که هم اکنون به حالت نیمه تعطیل شده است.

وی ادامه داد: قرار شد واحد‌های غیرفعال تا بعد از ماه صفر اخطار بگیرند و متقاضیان جدید مورد تایید اداره کل میراث جایگزین شوند. اعتباری نیز برای تقویت زیرساخت‌های این بازارچه در نظر گرفته شده است تا ان شاء الله این مجموعه بار دیگر فعال شود.