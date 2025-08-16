آسمان لرستان تا روز چهارشنبه صاف همراه با رشد جزیی ابر و ماندگاری هوای گرم خواهد بود.

ابرناکی و ماندگاری هوا گرم در لرستان

ابرناکی و ماندگاری هوا گرم در لرستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کارشناس اداره کل هواشناسی استان لرستان گفت: از فردا تا روز چهارشنبه آسمان استان صاف و آفتابی ودر مناطق شرقی استان رشد جزیی ابر و گاهی افزایش سرعت وزش باد خواهیم داشت.

بهمن محمدی مقدم افزود: همچنین از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه در پی هشدار سطح زرد هواشناسی،هوای گرم بر روی جو منطقه حاکم خواهد بود که مدیریت بهینه مصرف حامل های انرژی وخودداری از تردد ضروری در ساعات گرم روز توصیه می شود.

















