پخش زنده
امروز: -
وزیر آموزش و پرورش در آیین انعقاد تفاهم نامه ساخت ۴۷۶ مدرسه توسط سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه توسعه و تحول پایدار از آموزش و پرورش آغاز میشود گفت: بزرگترین بحرانهای کشور با تقویت آموزش و پرورش مرتفع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش عصر امروز، شنبه بیست و پنجم مردادماه در آیین امضای تفاهم نامه با سازمان بسیج مستضعفین که با حضور سردار سلیمانی؛ رئیس سازمان بسیج مستضعفین، اعضای شورای معاونان و مدیران کل استانی به صورت حضوری و برخط برگزار شد با بیان اینکه امروز این سومین جلسهای است که با موضوع توسعه عدالت آموزشی برگزار شده است، گفت: به نمایندگی از جامعه تعلیم و تربیت کشور از تلاشهای مجدانه شما به نظام تعلیم و تربیت سپاسگزارم.
وی با اشاره به توجه ویژه رئیس جمهور ادامه داد: ایمان و باور دکتر پزشکیان به مدرسه سازی سبب شده است که نهضت مدرسه سازی در اولویت باشد.
کاظمی تصریح کرد: توسعه و تحول پایدار از آموزش و پرورش آغاز میشود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ایمان راسخ در باور و عمل پزشکیان متبلوراست گفت: تاکنون ۴۰ جلسه نیز با این موضوع برگزارشده و بسیج عمومی و مردمی راه افتاده است.
وی به پویش زنگ جهاد اشاره کرد و گفت: این مدرسه سازی با مدرسه سازیهای دیگر متفاوت است، زیرا اقدامی فرهنگی و هم افزایی میان دستگاهها و بخشهای مختلف است.
وی افزود: در این جهاد، گروههای جهادی در دل میدان و مردم نیز پای کار هستند.
کاظمی اظهار کرد: در پویش زنگ جهاد، مدارسی در مناطق محروم و صعب ساخته خواهد شد که اقدامی امید آفرین برای کشور و نظام تعلیم محسوب میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: از منظر عدالت نیز با ارزشترین بخش، عدالت آموزشی است که هیچ ارزشی بالاتر از آن نیست و زیر ساخت عدالتهای دیگر است.
کاظمی با تأکید بر اینکه بزرگترین بحرانهای کشور با تقویت آموزش و پرورش رفع خواهد شد گفت: امنیت و اقتدار کشور در آموزش و پرورش رقم میخورد و قطعا این سرمایهگذاری در آینده نزدیک، آورده باارزشتری خواهد داشت.
وی افزود: هر مدرسهای که میسازیم به اندازه یک موشک برای دشمنان وحشت و برای ملت ما اتحاد و صمیمیت ایجاد میکند.
وزیر آموزش و پرورش در پایان گفت: در این پویش ۳۲ مدرسه در ۳۲ استان به نام شهید سلامی احداث میشود.