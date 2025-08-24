پخش زنده
شرکتهای دانشبنیان زنجانی با کاری شو قرار است صدایشان را به گوش مسئولان و سرمایهگذاران برسانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ گزارش خبری «کاری شو» با هدف بررسی وضعیت و پیگیری مسائل شرکتهای دانشبنیان استان زنجان، از بخش های خبری شبکه اشراق منعکس می شود.
این گزارش با تمرکز بر چالشها، فرصتها و دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان، تلاش می کند تا ضمن معرفی این شرکتها به جامعه، زمینه را برای حمایت بیشتر از آنها فراهم آورد.
کاری شو به مسائل مربوط به تسهیلات مالی، مجوزها، بازاریابی و تجاریسازی محصولات دانشبنیانی می پردازد.