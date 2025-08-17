به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در هوای گرم تابستان و در نبود سالن ورزشی، روستای کهیا شاهد برگزاری مسابقاتی فوتبال در رده سنی نونهالان بود که فراتر از یک رقابت ورزشی، به جشنی برای امید و تلاش تبدیل شد.

این رویداد با حضور ۴۸ ورزشکار کوچک، عشقی عمیق به فوتبال را در دل مردمی که استقبالی بی‌نظیر از این بازی‌ها داشتند، به نمایش گذاشت.

نونهالان شرکت‌کننده در این مسابقات، با هنرنمایی خود بر روی زمین‌های خاکی، نه تنها رویاهای شخصی خود، بلکه بذر آینده فوتبال این مرز و بوم را کاشتند.