به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دومین جلسه کمیته تخصصی ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی امروز ۲۵ مرداد با حضور حسین افشین معاون علمی رییس‌جمهور، عبدالحسن بهرامی رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، عماد‌الدین فاطمی‌زاده سرپرست دبیرخانه ستاد هوش مصنوعی و نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف در محل معاونت علمی برگزار شد.

حسین افشین معاون علمی رئیس‌جمهور در این نشست گفت: ستاد هوش مصنوعی با دستور رئیس‌جمهور و مصوبه هیات وزیران تشکیل شد و ریاست این ستاد بنا بر حکم رئیس‌جمهور به معاون اول رئیس‌جمهور تفویض شد.

وی ادامه داد: پیش از برگزاری جلسات ستاد، باید نشست‌های کمیته تخصصی را با حضور اعضا و دستگاه‌های مختلف برگزار کنیم تا ضمن جمع‌بندی موضوعات، نشست‌ها جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا کند.

افشین درباره برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی که پیشتر به همت سازمان برنامه و بودجه ذیل برنامه هفتم توسعه تدوین شده بود، گفت: مطابق بند (ج) ماده (65) قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شده است تا «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را تدوین و اجرا کنند. از این رو، مقرر شد تا در ستاد ملی هوش مصنوعی، این برنامه مورد بررسی قرار گرفته و نظرات بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌ها اعمال شود و نهایتاً در جلسه ستاد هوش مصنوعی تصویب و ابلاغ شود.

وی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی جزئیات سرفصل‌های تقسیم کار ملی و نهایی‌سازی مفاد آن با ذینفعان و دستگاه‌های مرتبط دانست و گفت: توسعه زیرساخت ابری پردازش سریع(متمرکز)، توسعه بازار داده و اطلاعات (حکمرانی یکپارچه)، توسعه زیرساخت‌های حقوقی، اخلاقی و قانونی هوش مصنوعی، ایجاد توسعه نظام ارزیابی و رتبه‌بندی محصولات و خدمات هوش مصنوعی، توسعه جذب و نگهداشت سرمایه‌های انسانی هوش مصنوعی، فرهنگ سازی و ترویج، توسعه و تعمیق دانش و فناوری‌های هوش مصنوعی، توسعه مدل‌های زبانی هوش مصنوعی از جمله این سرفصل‌ها هستند.

افشین همچنین، کاهش ریسک و ایجاد نظام انگیزشی سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، تجاری‌سازی و توسعه بازار هوش مصنوعی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در حل مسائل اولویت‌دار، توسعه همکاری‌های بین‌الملل، امنیت و تاب‌آوری سایبری، توسعه مدل‌های بنیادین داده‌ای و نیل به مرجعیت علمی از دیگر سرفصل‌های طرح شده در این تقسیم کار دانست.

این مقام مسئول بررسی برنامه ملی توسعه هوش‌مصنوعی را یکی از مهم‌ترین کارهایی دانست که ستاد باید انجام دهد و آن را به نوعی نقشه راه کشور در توسعه این فناوری نوظهور قلمداد کرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور هدف از تدوین برنامه ملی هوش مصنوعی را کمک به کاربردی‌سازی این حوزه نوظهور دانست و تصریح کرد: علیرغم اینکه از منظر علمی و نظری رتبه ۱۴ و در بحث یادگیری رتبه ششم دنیا را داریم اما در حوزه کاربرد در جایگاه ۷۵ قرار داریم و به عبارتی نتوانسته‌ایم علم را به کاربرد تبدیل کنیم‌. از این رو، نیاز به تحرک جدی در بحث کاربردی‌سازی هوش مصنوعی داریم.