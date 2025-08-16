به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ همایش تخصصی ارتقا پوشش زنده تلویزیونی و عملکرد سیستم کمک داور ویدیویی (VAR)، پیش از شروع رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس در مرکز ملی فوتبال ایران با حضور عوامل صدا و سیما کشور و دست اندرکاران پخش زنده لیگ برتر فوتبال برگزار شد.

در این همایش آخرین اشکالات VAR در ورزشگاه‌های کشور با حضور مسئولان برگزاری لیگ برتر و مسئولان کمک داور VAR مورد بحث و تبادل و نظر قرار گرفت.