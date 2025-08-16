به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پس از برگزاری مسابقات امروز؛ ۴ نماینده کشورمان در دیدار فینال حضور دارند، ۳ نماینده کشورمان مدال برنز کسب کردند، ۱ نماینده حذف شد و نماینده سنگین وزن، یک کشتی دیگر برای کسب مدال برنز در پیش دارد.

نتایج کشتی گیران کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم که مسابقات آن به صورت دوره‌ای برگزار شد، محمدپویا اسدی در دور اول با نتیجه قاطع ۱۱ بر صفر لوسونک از صربستان را شکست داد. وی یک مبارزه با حریف مجارستانی برای کسب مدال طلا در پیش دارد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم، رضا قیطاسی ابتدا ۴ بر ۱ از سد الکساندر وافای (سوئد) گذشت، سپس ۸ بر صفر ولیساولیف (صربستان) را شکست داد و در ادامه ۹ بر صفر برابر رافال (مجارستان) پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت.

در وزن ۷۲ کیلوگرم، ایمان محمدی ابتدا ۸ بر صفر آلن پیجویچ (صربستان) را ضربه‌فنی کرد، سپس ۹ بر صفر هیرسل (صربستان) و در نیمه‌نهایی ۴ بر صفر موراشکا (بلاروس) را شکست داد و فینالیست شد. در همین وزن، احمدرضا محسن‌نژاد ابتدا ۳ بر ۳ مقابل لیاوونچیک (بلاروس) شکست خورد و در مبارزه دوم نیز ۹ بر صفر مغلوب موراشکا (بلاروس) شد و از گردونه مسابقات کنار رفت.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، امیرمهدی سعیدی‌نوا در دور نخست ۱۱ بر ۱ نماینده سوئد را شکست داد. در دور دوم ۷ بر صفر مغلوب والیوفسکی (بلاروس) شد و به دیدار رده‌بندی رفت. او در این مبارزه با برتری ۹ بر صفر مقابل گورنیاشکی (بلغارستان) مدال برنز را کسب کرد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، علیرضا محمدحسینی ابتدا ۵ بر ۲ مغلوب یاکوویلیویچ (صربستان) شد، اما در ادامه در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۸ بر ۱ زینای (مجارستان) را شکست داد و مدال برنز گرفت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم که مسابقات به صورت دوره‌ای در دو گروه برگزار شد، محمدحسین استادمعمار نیز ابتدا ۱۱ بر صفر سرماک (صربستان) را برد، سپس ۷ بر ۳ مغلوب یاراشویچ (بلاروس) شد و در دور سوم نیز با نتیجه ۸ بر صفر نماینده بوسنی را شکست داد و به دیدار نیمه نهایی راه یافت. او در نیمه‌نهایی موفق شد ۳ بر ۱ یاسین یزدی را شکست دهد و فینالیست شود. یاسین یزدی دیگر نماینده کشورمان ابتدا با نتیجه ۱ بر ۱ حمزه سرتکانلی (سوئد) را شکست داد و سپس ۳ بر صفر شافرنکا (بلاروس) را از پیش رو برداشت. اما در نیمه‌نهایی ۳ بر ۱ مغلوب هم‌تیمی خود استادمعمار شد و به رده‌بندی رفت. یزدی در این مبارزه، با نتیجه ۴ بر ۱ از سد یاراشیویچ (بلاروس) گذشت و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، ایوب حسینوند در دور نخست ۶ بر ۱ مولنار (صربستان) را شکست داد، اما در ادامه ۱۲ بر صفر مغلوب زاروبسکی (بلاروس) شد. او سپس با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی مقابل هلینچوک (بلاروس) شکست خورد. او یک کشتی دیگر با نماینده صربستان دارد.