به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ جواد گروهی مدافع سختکوش دهه شصت باشگاه ملوان پس از تحمل دورهای از بیماری، دارفانی را وداع گفت.
جواد گروهی که در سال ۱۳۳۷ چشم به جهان گشود، سالها با پیراهن سفید ملوان به میدان رفت و خاطراتی ماندگار برای هواداران این تیم رقم زد.
گروهی در ترکیب ملوان ستون خط دفاعی محسوب میشد و با غیرت و جنگندگی مثالزدنیاش، در میان طرفداران جایگاهی ویژه یافت.
مراسم تشییع پیکر زنده یاد گروهی ساعت ده صبح فردا از استادیوم مرحوم سیروس قایقران به سمت جایگاه ابدیش در گلزار شهدای بندرانزلی برگزار خواهد شد.