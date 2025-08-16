زائرانی که از مرزهای دیگر کشور به عراق رفته بودند و حالا مرز مهران را برای ورود به کشور انتخاب کرده اند؛ ناوگان حمل و نقل را با مشکل مواجه کرد.

حجم ورود زوار به کشور از مرز مهران و کمبود اتوبوس برای بازگشت به مقاصد

حجم ورود زوار به کشور از مرز مهران و کمبود اتوبوس برای بازگشت به مقاصد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با وجود تمهیدات اندیشیده شده در مرز مهران برای جا به جایی بدون مشکل زوار؛ انتخاب مرز مهران برای ورود به کشور از سوی بیشتر زائران، سازمان ناوگان حمل و نقل عمومی را با مشکل کمبود اتوبوس مواجه کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام اما از فراخوان اتوبوس‌های بیشتر به مرز مهران برای انتقال زوار خبر داد.