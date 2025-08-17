پخش زنده
استاندار خراسان شمالی گفت: مدیران دستگاهها موظفند تمام اطلاعات مالی و اجرایی پروژههای خود را بهروز و دقیق ثبت کنند تا گزارش استان شفاف، مستند و قابل دفاع باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بهمن نوری در نشست بررسی مصوبات سفر ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت جامعیت و دقت گزارش نهایی گفت: مدیران دستگاهها موظفند تمام اطلاعات مالی و اجرایی پروژههای خود را بهروز و دقیق ثبت کنند تا گزارش استان شفاف، مستند و قابل دفاع باشد. این گزارش باید هم پیشرفت تعهدات و هم میزان جذب اعتبارات را بهطور روشن نشان دهد.
استاندار خراسان شمالی، با اشاره به اهمیت گزارش نهایی تاکید کرد: این گزارش باید تصویری روشن از سطح پیشرفت طرحها و میزان بهرهبرداری از منابع به نمایش بگذارد تا علاوه بر پاسخگویی، زمینه جلب حمایتها و اعتبارات ملی بیشتری برای استان فراهم شود.
این نشست با محورهای، اصلاح و بازنگری دیدگاهها نسبت به روکش و محتوای مصوبات سفر ریاست جمهوری، ارائه آمار مجموع اعتبارات تخصیصیافته و درصد تحقق تعهدات استان، شناسایی بهترین و ضعیفترین عملکردها و لزوم خودارزیابی مدیران، تحلیل دقیق عملکرد دستگاهها در جذب منابع و تخصیص اعتبارات، ارائه گزارش تکمیلی درباره پروژههای گازرسانی و بازارچههای مرزی، ثبت و افزودن تمامی اعتبارات هزینهشده دستگاهها به فهرست مصوبات برگزار شد.