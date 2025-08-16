معاون اول رئیس‌جمهور گفت: باید در عمل خدمتگزار و نوکر مردم باشیم و مردم برای یک خدمت دولتی در سطح شهر سرگردان نباشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ معاون اول رئیس‌جمهور در آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵ طرح سازمان تامین اجتماعی که در سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، از سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بخش‌های مهم اجتماعی کشور یاد کرد که بسیاری از ماموریت‌ها و مسئولیت‌های آن به نمایندگی از بخش حاکمیت است و افزود: توجه به وضع رفاهی و درمانی بیش از ۵۱ درصد مردم که بیشتر قشرهای آسیب‌پذیر جامعه هستند به عهده سازمان تامین اجتماعی است که با وجود مشکلات و مسائل این سازمان باید از عملکرد یک سال گذشته سازمان تامین اجتماعی در دولت چهاردهم برای رفع و کاهش مشکلات قدردانی کرد.

محمدرضا عارف با اشاره به اینکه دولت چهاردهم از روز آغاز به کار با جنگ رو‌به‌رو بود، اما به دلیل ظرفیت‌سازی و نقش محوری نهاد‌های عمومی از جمله سازمان تامین اجتماعی در اداره جنگ موفق بودیم، بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه در بخش اقتصادی و پاسخ به نیاز‌های مردم عملکرد درخشانی داشت و سهم بالایی از سرمایه اجتماعی بدست آمده در این دوران به دلیل تلاش‌های وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی با رویکرد دفاع از کارگران و اعضای خود برای احقاق حقوق آنها همواره ورود کرده است، گفت: دولت‌ها با وجود همراهی‌ها و همکاری‌های سازمان تامین اجتماعی نتوانستند وظایف خود در قبال این سازمان را ادا کنند و به دلیل اعتمادی که به این سازمان وجود داشت و وظایف حاکمیتی با سازوکار و رویکرد شرکتی و عمومی به عهده داشت با دولت‌ها همراهی کردند.

محمدرضا عارف با قدردانی از تلاش‌های رئیس سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عملکرد موفق این سازمان در مقایسه با دوره‌های قبل ادامه داد: دغدغه سازمان تامین اجتماعی، تأمین و تضمین آرامش و امنیت اقتصادی مردم است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه حفظ سرمایه اجتماعی در حوزه معاون اول رئیس‌جمهور گفت: باید دید با چه اقداماتی سرمایه اجتماعی بوجود آمده در دفاع مقدس ۱۲ روزه را حفظ کنیم زیرا دشمنان به امید مردم وارد میدان جنگ با ایران شدند، اما شاهد عملکرد درخشان این مردم در دفاع مقدس روزه بودیم و بسیاری از اقشاری که پیش از جنگ مطالبات و اعتراضاتی داشتند در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه به دولت کمک کردند که مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

محمدرضا عارف ادامه داد: باید تدابیر لازم برای حفظ سرمایه اجتماعی و رسیدن به عدالت اجتماعی اندیشیده شود و در مقایسه با دهه ۶۰ بسیاری از مردم بیشتر اعتراض دارند چرا که احساس تبعیض و برخورد‌های چندگانه وجود دارد که با تلاش‌های وزیر تعاون در مسیر عدالت اجتماعی قرار داریم.

معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با وجود سختی‌های تأمین اعتبار آن یکی از اقدامات دولت در راستای عدالت اجتماعی است و پیوست معیشتی برنامه‌های اقتصادی دولت در راستای احقاق عدالت اجتماعی است.

آقای عارف با تأکید بر اهمیت اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دیجیتال کردن خدمات تصریح کرد: راهی جز تحول دیجیتال نداریم و پذیرفتن تحولات دیجیتال نه یک انتخاب بلکه ضرورت است تا از هزینه‌های اداره کشور کاسته شود و ماندن در فضای آنالوگ بی‌هنری است و این فناوری‌های دیجیتال خود را به ما تحمیل می‌کنند و باید سریع‌تر در این مسیر گام برداریم.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: شعار‌های شفافیت با کمک فناوری‌های دیجیتال اجرایی خواهد شد و نباید مردم به ویژه بازنشستگان که ۴۰ سال شبانه روز زحمت کشیدند در ادارات برای رسیدگی به امورشان دچار زحمت شوند.

آقای عارف با اشاره به وضع بهتر سازمان تامین اجتماعی در مقایسه با سایر سازمان‌ها در جدیدترین نظرسنجی‌ها ادامه داد: با این وجود با وضع مطلوب فاصله داریم و باید در عمل خدمتگزار و نوکر مردم باشیم و مردم برای یک خدمت دولتی در سطح شهر سرگردان نباشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نباید قانون برای مچ‌گیری نوشته شود و باید قانون تسهیل‌گر برای آحاد سالم جمعیت تدوین شود، گفت: باید اصل را بر اعتماد بگذاریم که نظام دیجیتال به این اعتمادسازی کمک می‌کند.

آقای عارف با طرح این پرسش که آیا فرار مالیاتی در کشور ما بیشتر است و یا کشور‌هایی که بر اساس اعتماد به مردم عمل می‌کنند؟ بیان کرد: مسئله مهم در ایران فرار مالیاتی است تا جایی که این فرار مالیاتی از مالیات دریافتی از اکثر کسبه متوسط بیشتر است و سازمان تامین اجتماعی باید در بازنگری‌ها و اصلاحات خود بنا را بر اعتماد مردم بگذارد و با قلدری‌ها برخورد کند.

معاون اول رئیس‌جمهور اهمیت رفع ناترازی‌های صندوق‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی را خاطرنشان و تاکید کرد: بخش زیادی از بودجه صرف صندوق‌ها می‌شود که باید با این روند ناترازی صندوق‌ها به صورت جدی تدابیر لازم را اتخاذ کرد.

آقای عارف همچنین بر ضرورت بازنگری و شفاف‌سازی واگذاری شرکت‌ها و تعیین راهبرد سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با شرکت‌داری تأکید کرد.

مصطفی سالاری رئیس سازمان تامین اجتماعی در این مراسم گزارشی از اقدامات این سازمان در دولت چهاردهم، از جمله افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با اجرای طرح متناسب‌سازی، بهبود فضای کسب و کار، رد دیون به مراکز درمانی، طرح بیمه متمرکز، حل مشکلات بیمه‌ای آسیب‌دیدگان بندر شهید رجایی، برنامه‌ریزی برای کاهش مراجعات حضوری مردم تا ۹۰ درصد با طراحی زیرساخت‌های لازم و طرح شایسته‌گزینی و برگزاری آزمون از طریق سازمان سنجش برای استخدام ارائه کرد.

همچنین در این مراسم ۶۵ طرح عمرانی سازمان تامین اجتماعی را معاون اول رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح کرد یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد که بهره‌برداری رسمی از ۲۹ طرح درمانی و بیمه‌ای و آغاز عملیات اجرایی ۳۶ طرح به ارزش ۶ همت با ۵ میلیون ذینفع مستقیم صورت گرفت.

همچنین ۲۷ دستگاه از طرح های های‌تک سازمان تامین اجتماعی در حضور معاون اول رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.