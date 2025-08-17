به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مدیر غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی اسفراین با گفت: با هدف حفظ سلامت عمومی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کارشناسان این مدیریت، در یک بازرسی میدانی موفق شدند ۱۲۰ کارتن مایع زعفران تقلبی و غیرمجاز را شناسایی و توقیف کنند.

سعید قربانی با اشاره به اینکه، این محصولات با سوءاستفاده از نام و برند معتبر سحرخیز و استفاده از پروانه بهداشتی جعلی به بازار عرضه شده بودند، گفت: بررسی‌ها نشان داد این فرآورده‌ها حاوی ماده رنگی تارترازین (ممنوعه) بوده و می‌توانند تهدیدی جدی برای سلامت مصرف‌کنندگان محسوب شوند.

وی افزود: همچنین مشخص شد که تولیدکنندگان این کالا‌ها بدون هیچ‌گونه مجوز قانونی، اقدام به درج لوگوی سازمان غذا و دارو بر روی بسته‌بندی کرده‌اند که مصداق بارز تقلب و تخلف آشکار است.

مدیر غذا و دارو ضمن تأکید بر پیگیری جدی این موضوع، از شهروندان خواست هنگام خرید مواد غذایی حتماً به نشان سیب سلامت و اصالت پروانه بهداشتی دقت کنند و در صورت مشاهده هرگونه محصول مشکوک، موضوع را سریعاً به سازمان غذا و دارو یا نهاد‌های مسئول گزارش دهند.