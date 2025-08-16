به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سیزدهمین دوره مسابقات وودبال قهرمانی آسیا ۲۷ مرداد تا ۳ شهریور به میزبانی «بوگور» اندونزی برگزار خواهد شد.

این مسابقات در دو ماده استروک‌پلی (بازی ضربه‌ای) و فروی‌پلی (میدانی) برگزار می‌شود که هر ماده شامل سه بخش انفرادی، دوبل و تیمی است.

تیم‌های ملی زنان و مردان ایران متشکل از ۴ بازیکن (۲ خانم و ۲ آقا) ساعت ۱۶ فردا یکشنبه (۲۶ مرداد) تهران را به مقصد اندونزی ترک خواهند کرد.

حمیدرضا نوری، محمدصالح معین‌الدین، بهاره نوری و‌ام‌البنین شیخ‌الحسینی ملی‌پوشان ایران در قهرمانی آسیا هستند.

محسن فرازمند به‌عنوان سرپرست تیم مردان و حمیده سرکوبی‌شیرازی به‌عنوان سرمربی و سرپرست تیم بانوان در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند.

مراسم بدرقه کاروان اعزامی ایران به اندونزی با حضور حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف، مهرداد جمشیدی دبیرکل فدراسیون و شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان در مجلس، امروز (۲۵ مرداد) در فدراسیون برگزار شد.