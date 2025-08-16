در آستانه ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان به کشور، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با آزاده سرافراز سید محسن یحیوی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ در آستانه ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان به کشور، مهندس سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با آزاده سرافراز سید محسن یحیوی که به همراه شهید محمدجواد تندگویان به اسارت نیرو‌های بعث عراق در آمده بود دیدار کرد.

معاون رئیس جمهور در این دیدار به بیان خاطراتی از دوران اسارت در اردوگاه‌های تکریت و مرحوم ابوترابی سید آزادگان پرداخت و از زحمات سید محسن یحیوی در دوران وزارت و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، تقدیر و تجلیل کرد و گفت: شما آزادگان سرافراز منشا خیر و برکت برای نظام جمهوری اسلامی بودید و به بهترین شکل به مردم خدمت کردید.

سید محسن یحیوی، آزاده سرافراز سال‌های دفاع مقدس و نویسنده کتاب ۱۰ سال تنهایی، سال‌های دوران اسارت و حوادث دوران زندگی را امتحان الهی دانست و گفت: امیدوارم به درستی به تعالیم و دستورات الهی عمل کرده باشیم و خداوند در این مسیر ما را موفق و سربلند کند.

سید محسن یحیوی نهم آبان ماه سال ۱۳۵۹ همراه با وزیر نفت وقت شهید محمد جواد تندگویان در نزدیکی آبادان اسیر نیرو‌های ارتش عراق شد. او بعد از دوره اسارت خاطرات دوران اسارتش را با عنوان کتابی به نام ده سال تنهایی منتشر کرد.

دکتر یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امو ایثارگران و علاالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی در این دیدار حضور داشتند.