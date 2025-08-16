راهیابی تیم ملی بسکتبال ایران به ردهبندی جام آسیا
تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله نیمهنهایی جام آسیا ۲۰۲۵ عربستان، مقابل استرالیا نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی بسکتبال آقایان ایران در مرحله نیمهنهایی رقابتهای جام آسیا ۲۰۲۵ عربستان به مصاف استرالیا رفت. تیم ملی کشورمان با نتیجه ۹۲ بر ۴۸ مغلوب و راهی مرحله ردهبندی شد.
تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله گروهی با سه پیروزی متوالی مقابل گوام، ژاپن و سوریه به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرد و در این مرحله نیز مقابل چینتایپه به پیروزی رسید تا به مرحله نیمهنهایی راه یابد.
ملیپوشان کشورمان در مرحله ردهبندی این رقابتها یکشنبه ۲۶ مرداد ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران به مصاف تیم نیوزلند خواهند رفت.