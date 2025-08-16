به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی بسکتبال آقایان ایران در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های جام آسیا ۲۰۲۵ عربستان به مصاف استرالیا رفت. تیم ملی کشورمان با نتیجه ۹۲ بر ۴۸ مغلوب و راهی مرحله رده‌بندی شد.

تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله گروهی با سه پیروزی متوالی مقابل گوام، ژاپن و سوریه به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرد و در این مرحله نیز مقابل چین‌تایپه به پیروزی رسید تا به مرحله نیمه‌نهایی راه یابد.

ملی‌پوشان کشورمان در مرحله رده‌بندی این رقابت‌ها یکشنبه ۲۶ مرداد ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران به مصاف تیم نیوزلند خواهند رفت.