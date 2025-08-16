به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، "هانو هونشتالین" در مقاله‌ای در روزنامه گاردین نوشت حسام شباط، انس شریف، روزنامه نگاران فلسطینی را اسرائیل به اتهام عضویت در حماس کشت. زمانی که با خبرنگاران فلسطینی، همچون جنایتکار رفتار می‌شود و اسرائیل آنان را می‌کشد، وظیفه خبرنگاران چیست؟ به نوشته این خبرنگار آلمانی، اسرائیل سعی نمی‌کند این کشتار‌ها را پنهان کند و مطابق معمول، اغلب قربانیان خود را از قبل لکه دار می‌کند مثلا روزنامه نگاران را به عنوان "تروریست" معرفی می‌کند در حالی که این اتهامات را ثابت نمی‌کند. به نوشته "هانو هونشتالین" علت این برچسب‌ها روشن است: سلب وضعیت غیرنظامی خبرنگاران و از نظر اخلاقی کشتن آنان را قابل قبول نمایش دادند، اما همگان می‌دانند که خبرنگاران، هدف قانونی نیستند و کشتن آنان جنایت جنگی است.

"هانو هونشتالین" با اشاره به جدیدترین خبرنگار کشی اسرائیل می‌نویسد پنج خبرنگار الجزیره در یک چادر مطبوعاتی در شهر غزه ترور شدند، از جمله انس الشریف، که چهره او برای هر کسی که غزه را از نزدیک دنبال می‌کرد آشنا شده بود.

وی در ادامه مقاله اش می‌نویسد هم سازمان ملل و هم کمیته حفاظت از خبرنگاران (CPJ) هشدار داده بودند که جان الشریف در خطر است و چند هفته بعد، او با بمباران اسرائیل، کشته شد. این خبرنگار ادامه می‌دهد جامعه جهانی، غزه را به عنوان محل نسل کشی زنده می‌شناسد. با این حال، در آلمان - کشوری که به آموختن درس‌های تاریخ نسل‌کشی خود افتخار می‌کند - شماری از قدرتمندترین نهاد‌های رسانه‌ای در موجه نمایش دادن جنایات اسرائیل نقش داشته‌اند. برخی از روزنامه نگاران آلمانی حتی کشتن همکاران فلسطینی خود را توجیه کرده‌اند.

"هانو هونشتالین" در ادامه مقاله اش در روزنامه گاردین به مواردی از همکاری رسانه‌های آلمانی با ماشین کشتار اسرائیل اشاره می‌کند و می‌نویسد روزنامه عامه پسند "بیلد" عکسی را منتشر کرده و مدعی شده بود: «این عکاس غزه تبلیغات حماس را انجام می‌دهد». رسانه آلمانی در آن مقاله، عکاس فلسطینی "انس زاید فطیحه" را هدف قرار داد و او را متهم کرد که تصاویری از گرسنگی فلسطینیان را به عنوان بخشی از تبلیغات حماس به نمایش می‌گذارد، با این که شواهد نشان می‌داد انسان‌های آن عکس‌ها واقعا گرسنه بوده و منتظر غذا بودند. در مقاله روزنامه "بیلد"، عنوان "روزنامه نگار فتیحه" برجسته شده بود که نشان می‌داد او یک روزنامه نگار واقعی نیست و تصاویرش از گرسنگی مردم غزه، ساختگی و اغراق آمیز است. "هانو هونشتالین" می‌نویسد داستانی که روزنامه بیلد ساخت، با قطعه مشابهی در روزنامه لیبرال زوددویچه تْسایتونگ، پر شمارترین روزنامه آلمان، همراه شد و وزارت خارجه اسرائیل هم در شبکه اجتماعی ایکس به آن پر و بال داد تا به عنوان نمونه‌ای از دستکاری حماس در افکار عمومی، معرفی شود.

بیلد، روزنامهٔ عامه پسند آلمانی زبان چاپ برلین است که با بیش از دو میلیون و پانصد هزار شمارگان روزانه و ۱۲ میلیون بازدید روزانه از تارنمای اینترنتی، تأثیرگذاری ویژه‌ای بر سیاست آلمان دارد. در نتیجه همکاری رسانه‌های آلمان و وزارت خارجه رژیم اسرائیل، فتیحه به عنوان "متنفر از اسرائیل و یهودیان" در خدمت حماس شناخته شد و افراد و رسانه‌های دست راستی به این موج پیوستند.

به نوشته "هانو هونشتالین" در این مورد، رسانه‌های آلمانی به بلندگوی صحبت‌های اسرائیلی تبدیل شده بودند که به سرعت در عرصه بین‌المللی بازتاب داشت و به عنوان «شواهد» دوباره به مردم ارائه شدند. فتیحه در پاسخ گفت: من رنج نمی‌آفرینم، مستند می‌کنم. تنها چند روز پیش از انتشار خبر و گزارش مورد پسند اسرائیل در روزنامه‌های بیلد و زوددویچه تْسایتونگ، یکی از بزرگ‌ترین انجمن‌های روزنامه‌نگاران آلمان (DJV) بیانیه‌ای صادر کرد و نسبت به «دستکاری» در عکاسی مطبوعاتی هشدار داد. این اتحادیه، در طرفداری از اسرائیل، به طور خاص تصاویری را که کودکان لاغر شده در غزه را نشان می‌دهد، مورد تردید قرار داد و مدعی شد که وضعیت آنان "ظاهراً به قحطی در غزه " مربوط نیست، اما هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نکرد.

"هانو هونشتالین" در ادامه مقاله در گاردین می‌نویسد تعصب در رسانه‌های آلمان چیز جدیدی نیست. در شرکت رسانه‌ای "اکسل اشپرینگر"، حمایت از موجودیت کشور اسرائیل در رتبه دوم در فهرست اصول راهنمای این شرکت قرار دارد که به اصطلاح ضروری است. وی می‌نویسد در سپتامبر سال گذشته، بیلد با انتشار یک گزارش "انحصاری" - گزیده‌هایی از راهبرد حماس را که دستیاران بنیامین نتانیاهو در اختیار این روزنامه آلمانی قرار داده بودند منتشر کرد که به شکست مذاکرات آتش‌بس کمک کرد. "بیلد" در آن گزارش ساختگی مدعی شد که حماس " در پی پایان دادن سریع به جنگ نبوده است" تا نتانیاهو را از هر گونه مسئولیت در شکست مذاکرات در آن زمان تبرئه کرد. (سخنگوی بیلد در پاسخ به پرسش‌هایی درباره آن داستان به مجله +۹۷۲ گفت که این نشریه در مورد منابع خود اظهار نظر نمی‌کند.) اندکی پس از انتشار گزارش "بیلد"، نتانیاهو در نشست وزیران به آن گزارش روزنامه "بیلد" آلمان استناد کرد تا تظاهرکنندگان را به عنوان مهره‌های حماس معرفی کند.

خبرنگار آلمانی در ادامه می‌نویسد مشکل هواداری رسانه‌های المانی از نسل کشی اسرائیل، بسیار فراتر از عملکرد رسانه‌ای روزنامه‌های بیلد و زوددویچه تْسایتونگ است به گونه‌ای که حمایت آن‌ها از نژادکشی اسرائیل در فلسطین و ناکامی در ارائه پوشش مبتنی بر واقعیت و متوازن از اسرائیل و فلسطین بسیار گسترده بوده که پس از حملات ۷ اکتبر آشکارا افزایش یافته است.

وی به شایعات صهیونیست‌ها درباره این که حماس ۴۰ نوزاد را سر بریده است اشاره می‌کند که همراه با اطلاعات غلط عمدی دیگر، تصحیح نشده در تارنما‌های رسانه‌های آلمانی باقی مانده است. وی در پایان می‌نویسد:" زمانی که رسانه‌های مسلط کشور برای مشروعیت بخشیدن به کشتار دسته جمعی در غزه اقدام به شستشو و یا ارائه تبلیغات می‌کنند، موضوع تعهد خبرنگاری در آلمان، پوچ به نظر می‌رسد.

این روزنامه نگاری در خدمت حقیقت نیست بلکه در خدمت خشونت است. "