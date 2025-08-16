سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرد سالانه حدود بیست هزار نفر در منطقه اروپا به علت غرق شدن در استخر‌ها و سواحل این کشور‌ها جان خود را از دست می‌دهند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، همزمان با افزایش بی سابقه دما در کشور‌های اروپایی و هجوم افراد به استخر‌ها و سواحل این کشورها، مقامات بهداشت و درمان اروپا به خانواده‌ها درباره غرق شدن افراد هشدار داد.

بر اساس گزارش اتحادیه اروپا غرق شدگی یکی از ۱۰ علت مرگ کودکان، نوجوانان و جوانان در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپاست و فقط پنج هزار نفر در سواحل کشور‌های عضو این اتحادیه در سال ۲۰۲۲ غرق شدند و جان باختند.

بر اساس این گزارش بیشترین غرق شدگان در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به ترتیب مربوط به فرانسه، آلمان و لهستان است.