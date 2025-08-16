معاون شرکت توسعه راهها و زیر ساختهای ریلی کشور در بازدید از جاده ی الیگودرز به داران از تکمیل این طرح تا پایان آبان ماه خبر داد.

بازدیدمعاون ساخت و توسعه راه‌های کشور از جاده الیگودرز به داران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون شرکت توسعه راهها و زیر ساختهای ریلی کشور در بازدید از محور الیگودرز به داران از تکمیل این طرح تا پایان آبان ماه خبر داد و گفت:قرارداد این طرح حدود ۸۰۰ میلبارد تومان است که ۳۴ پیشرفت ریالی دارد.

علیرضا سیاهپور افزود: در صورت همکاری مردم در تملک زمین‌های حریم جاده ، تا پایان آبان ماه ۱۳ و نیم کیلومتر در لرستان و ۱۷ کیلومتر در استان اصفهان به بهره برداری خواهد رسید.

وی بیان کرد: همچنین ۶ کیلومتر باقی مانده ی این مسیر هم حداکثر سه یا چهار ماهه اول سال آینده به بهره براری می‌رسد.



اداوی فرماندار الیگودرز هم گفت:مقرر شد علاوه بر پرداخت مطالبات مالکان در این محور،تاقبل از آغاز فصل سرما در نیمه اول آبان ماه محور الیگودرز تا سه راه چمن سلطان به بهره برداری برسد.