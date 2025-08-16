کمیسیون برابری و حقوق بشر در انگلیس در نامه‌هایی خطاب به وزیر کشور و فرمانده پلیس انگلیس، هشدار داد حضور انبوه نیرو‌های پلیس با تجهیزات فراوان برای بازداشت هواداران فلسطین، توجیهی ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، کمیسیون "برابری و حقوق بشر" در انگلیس در نامه خود که به رسانه‌ها درز کرده است هشدار داد رفتار پلیس انگلیس با طرفداران حقوق فلسطینیان، اثری منفی بر آزادی بیان در این کشور دارد.

در این نامه از وزیر کشور و فرمانده پلیس انگلیس خواسته شده است دستورالعمل‌های شفافی درباره رفتار افسران با هواداران فلسطین و مخالفان نسل کشی در غزه ارائه شود.

در این نامه آمده است توجه بیش از حد نیروی پلیس انگلیس به تظاهرات مسالمت آمیز مردم هوادار غزه، حفاظت از حقوق بشر در این کشور را تحت الشعاع قرار داده است.

روزنامه گاردین در این باره نوشت در این نامه، تمرکز اصلی درباره رفتار چالشی پلیس انگلیس در برابر افرادی است که به هواداری از مردم غزه و برای توجه به آلام آنان تظاهرات می‌کنند. در نامه کمیسیون "برابری و حقوق بشر" مثلا به بازداشت خانم "لورا مرتون" (Laura Murton)، اشاره شده است که فقط به خاطر در دست داشتن پرچم فلسطین، پلاکارد "غزه آزاد باید شود" و "اسرائیل مشغول نسل کشی است"، پلیس منطفه کنت (Kent) او را تهدید کرده است به علت قانون مبارزه با تروریسم، بازداشت خواهد شد.

به نوشته گاردین، "کشور فالکنر" (Kishwer Falkner)، رئیس این کمیسیون در نامه اش نوشته است حفاظت از حق تظاهرات قانونی باید در این کشور محترم شمرده شود.

پس از این که دولت انگلیس، گروه ضد اسرائیلی "فلسطین اکشن" (Palestine Action) را تروریستی نامید و فعالیت آن را ممنوع کرد، شمار فراوانی از بازنشستگان و مستمری بگیران در انگلیس، به فعالیت‌های اجتماعی روی آورده و در هوادار فلسطین حمایت خود را از این گروه اعلام کردند.

اکنون شمار بیش تری از سالمندان انگلیسی، برای حمایت از آن به میدان می‌ایند و هر هفته، بازداشت می‌شوند. پلیس انگلیس در تظاهرات روز شنبه این هفته‌ی مخالفان نسل کشی اسرائیل در فلسطین، ۵۳۲ نفر را که از گروه اقدام "فلسطین اکشن" حمایت می‌کردند. بازداشت کرد. اقدامی که در نوع خود بی سابقه توصیف شده است.

اغلب افرادی که در تظاهرات حمایت از گروه "فلسطین اکشن" در انگلیس بازداشت می‌شوند، بیش از ۶۰ سال سن دارند. شماری از افراد منتقد این قانون می‌گویند وزیران رژیم انگلیس، با سوء استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم، درصددند تا مخالفان رژیم صهیونیستی را در این کشور ساکت سازند.

اقدام پلیس انگلیس در دستگیری افراد به ویژه کهنسالانی که در یک تجمع کاملا مسالمت آمیز صرفا نوشته‌ای در دست داشتند که خواستار توقف نسل کشی فسطینیان شدند و حمایت خود را از گروه «اقدام برای فلسطین» اعلام کردند، حتی افراد ویلچری و نابینا، موجی از افزایش انتقاد‌ها از دولت و پلیس این کشور را در پی داشته است و فعالان مدنی آن را اقدامی شرم آور و مشمئز کننده دولت و پلیس توصیف کردند.