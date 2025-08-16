امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

مستندی از دستگیری مزدوران رژیم صهیونیستی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۵- ۲۲:۱۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ایران جوان
ایران جوان
۱۴۰۴-۰۵-۲۵
بدون تعارف با خانواده سردار شهید محمد کاظمی
بدون تعارف با خانواده سردار شهید محمد کاظمی
۱۴۰۴-۰۵-۲۴
آدرس بلدهایی که با کوچه های تل آویو آشنا بودند
آدرس بلدهایی که با کوچه های تل آویو آشنا بودند
۱۴۰۴-۰۵-۲۴
کودک کشی، رسم دیرینه صهیونیست‌ها
کودک کشی، رسم دیرینه صهیونیست‌ها
۱۴۰۴-۰۵-۲۴
خبرهای مرتبط

جاسوس موساد کدام اطلاعات هسته‌ای ایران را فاش کرد؟

اژه‌ای: با جاسوسان برخورد قاطعانه و قانونی خواهیم داشت

از عضویت در موساد تا انتقال اطلاعات مرتبط با دانشمندان هسته‌ای، اعدام جاسوس موساد

برچسب ها: دستگیری جاسوسان ، رژیم صهیونیستی ، وزارت اطلاعات
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 