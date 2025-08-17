پخش زنده
محمد رئوف غلامی، هافبک فوتبال شهرستان لردگان، به تیم شاهین بندرعامری پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمد رئوف غلامی، بازیکن فصل گذشته تیم عقاب تهران، با عقد قرارداد رسمی به جمع شاگردان رضا مرادی در لیگ دسته دوم فوتبال کشور اضافه شد.
وی پیشتر سابقه حضور در تیمهای سپاهان اصفهان (قهرمانی لیگ برتر) و فولاد خوزستان (ردههای سنی) را در کارنامه دارد و اکنون با تجربه ارزشمند خود، به تقویت ترکیب تیم شاهین بندرعامری کمک خواهد کرد.
محمد رئوف غلامی متولد شهر لردگان و روستای تلماران است و از سرمایههای ارزنده فوتبال این شهرستان به شمار میرود.