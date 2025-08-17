پخش زنده
مطالعات و طراحی شبکه آبیاری طرح تامین و انتقال آب سرتنگ محمود در شهرستان کیار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این طرح با هدف افزایش بهرهوری آب و توسعه کشاورزی منطقه اجرا میشود.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کیار، اجرای سامانههای نوین آبیاری را به عنوان راهکاری اساسی در این راستا معرفی کرد.
رضایی افزود: اجرای سامانههای نوین آبیاری، افزایش بازده و بهرهوری مصرف آب در مزارع را به دنبال دارد.
وی افزایش تولیدات کشاورزی در واحد سطح، حفاظت کمی و کیفی منابع آب و خاک، رونق و تثبیت اشتغال، جلوگیری از مهاجرت و توسعه و پیشرفت شهرستان را از دیگر مزایای این طرح برشمرد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کیار با اشاره به اینکه طرح آبیاری سرتنگ محمود در سطح ۷۵ هکتار به صورت آبیاری موضعی طراحی میشود، گفت:با پایان یافتن مطالعات شبکه آبیاری و در صورت تامین اعتبار و مشارکت بهرهبرداران، اجرای شبکه آبیاری این طرح آغاز شود.