به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های کشور‌های اسلامی امروز شنبه ۲۵ مرداد با حضور بیش از ۱۰۰ تکواندوکار با نظارت مستقیم هادی ساعی، رئیس فدراسیون و کادر فنی تیم ملی به میزبانی خانه تکواندو برگزار شد و ۱۰ تکواندوکار برتر به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند.

بر همین اساس امیرمحمد نصیر احمدی، سامان ضیایی، علی اصغر علی مرادیان، حامد اصغری، متین رضایی، علی خوش روش، امیر رضا غلامی، امین محمد احمدوند، علی احمدی و علی نجفی با پیروزی مقابل رقبای خود جواز حضور در اردوی تیم ملی را دریافت کردند.

اردوی آماده سازی تیم ملی با حضور این ۱۰ تکواندوکار به همراه مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، امیر سینا بختیاری، میرهاشم حسینی، آرین سلیمی، مهران برخورداری، امیرمحمد اشرافی، محمد حسین یزدانی، باربد جباری و علیرضا حسین پور از فردا یکشنبه ۲۶ مرداد در خانه تکواندو آغاز می‌شود.

هدایت تیم ملی بر عهده مجید افلاکی است، علی تاجیک و مهرداد یوسفی نیز مربیان تیم ملی هستند.

تیم ملی تکواندو کشورمان آبان حضور در مسابقات قهرمانی جهان در چین و بازی‌های کشور‌های اسلامی در عربستان را پیش رو دارد.