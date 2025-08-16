زرینفام، سرمربی تیم شطرنج دختران جوان شد
رئیس فدراسیون شطرنج در حکمی ارسلان زرینفام را به عنوان سرمربی تیم دختران زیر ۲۰ سال کشور منصوب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، شادی پریدر، رئیس فدراسیون شطرنج در حکمی ارسلان زرین فام را به عنوان سرمربی تیم شطرنج دختران جوان زیر ۲۰ سال انتخاب کرد.
در متن این حکم آمده است:
امید است با اتکال به خداوند منان و بهرهمندی از ظرفیتهای بالقوه شطرنج، در راه اعتلای پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.
از جمله وظایف محوله به سرمربی جدید تیم ملی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
شناسایی استعدادها و نخبگان شطرنج کشور
تعامل و همکاری با مربیان سازنده شطرنج
ارائه برنامهها و گزارشهای فنی به مدیر تیمهای ملی شطرنج