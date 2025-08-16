به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، شادی پریدر، رئیس فدراسیون شطرنج در حکمی ارسلان زرین فام را به عنوان سرمربی تیم شطرنج دختران جوان زیر ۲۰ سال انتخاب کرد.

در متن این حکم آمده است:

امید است با اتکال به خداوند منان و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه شطرنج، در راه اعتلای پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

از جمله وظایف محوله به سرمربی جدید تیم ملی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

شناسایی استعداد‌ها و نخبگان شطرنج کشور

تعامل و همکاری با مربیان سازنده شطرنج

ارائه برنامه‌ها و گزارش‌های فنی به مدیر تیم‌های ملی شطرنج