استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی و تعامل میان دولت و فعالان اقتصادی اظهار داشت:این تعامل آثار خود را در ارتقای جایگاه اقتصادی استان نشان داده است و باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.

ضرورت هم‌افزایی و تعامل میان دولت و فعالان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به صدور اسناد مالکیت اراضی صوفیان گفت: صبر و شکیبایی بیش از ۳۰ ساله مردم صوفیان با صدور رای تاریخی قوه قضائیه به ثمر نشست. این اقدام نشان داد هر زمان که مسئولان در راستای منافع مردم تصمیم‌گیری کنند مردم قدردان خواهند بود.

سرمست به موضوع فاضلاب شرکت کاوه سودا نیز اشاره کرد و افزود: مباحث زیست‌محیطی و سلامت مردم خط قرمز ماست و این واحد باید الزامات محیط زیستی را رعایت و از پساب خود در چرخه تولید استفاده کند.

وی با اشاره به شرایط کشور و استان طی امسال گفت: ابتدا با ناترازی انرژی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شد و امروز با بحران آب روبرو هستیم. اما با تلاش جمعی می‌توانیم از این شرایط عبور کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی از جدیت دولت در اجرای پروژه انتقال آب ارس به تبریز خبر داد و افزود: رئیس محترم جمهور و وزیر نیرو بر اجرای این پروژه تاکید جدی دارند و تلاش بر این است آب ارس به تبریز و شهر‌های مسیر برسد برای مدیریت تنش آبی علاوه بر صرفه‌جویی، راهکار‌های جایگزین نیز در نظر گرفته شده و خرید هواپیمای بارورسازی ابر‌ها با همکاری اتاق بازرگانی در دست اقدام است.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه‌های نیروگاهی گفت: بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در توافق دو وزارتخانه نیرو و کار قرار گرفته و پیگیری آن به طور جدی ادامه دارد؛ این پروژه ضمن افزایش ۶۰۰ مگاواتی تولید برق، به صرفه‌جویی در مصرف آب و کاهش آلودگی هوا منجر خواهد شد.

وی افزود: در حوزه انرژی‌های خورشیدی نیز اقدامات ارزشمندی انجام شده است. تقاضا‌های متعددی از سوی بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی دریافت شده که به تدریج اجرایی خواهد شد و آینده روشنی برای استان در این بخش پیش‌بینی می‌شود.

سرمست با یادآوری رتبه پایین آذربایجان شرقی در امنیت سرمایه‌گذاری در گذشته گفت: وقتی رتبه استان در این شاخص ۲۷ بود، برای ما قابل قبول نبود. با سیاستگذاری‌های انجام‌شده امروز به جایگاه دوم اقتصادی کشور رسیده‌ایم، اما حفظ این جایگاه از کسب آن دشوارتر است و دستگاه‌ها باید با تلاش مضاعف آن را صیانت کنند.

وی همچنین خواستار بازنگری در سیاست‌های بانکی شد و تصریح کرد: سقف تسهیلات استان باید افزایش یابد و بانک‌های خصوصی نیز باید نقش خود را در تامین مالی ایفا کنند. اتاق بازرگانی باید طرحی جامع برای تامین مالی پروژه‌های استان ارائه دهد. ایجاد نهاد مالی در استان پشتوانه‌ای پایدار برای پروژه‌های عمرانی و بخش خصوصی خواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی از تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی نیز خبر داد و گفت: تعریف جاده کلاله – جلفا و احداث پل آق‌بند - کلاله با جدیت پیگیری می‌شود و باید در زمان‌بندی مشخص فعال شوند.

وی همچنین به موضوع تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و افزود: این موضوع یکی از محور‌های اصلی مذاکرات اخیر با وزیر ارتباطات بود.

سرمست در پایان با اشاره به اهمیت جایگاه فرهنگی و تاریخی تبریز گفت: اتاق بازرگانی برنامه‌های خود را برای روز تبریز و توسعه گردشگری ارائه دهد.

وی خاطرنشان کرد: در سیاست مدیریت استان، تعطیلی ادارات پسندیده نیست و تلاش ما بر این است تا تعطیلی‌ها به حداقل برسد.