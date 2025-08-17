پخش زنده
نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی به رشد قابل توجه طرحهای کشاورزی و گلخانهای در استان اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، احمد راستینه بر ضرورت تقویت دستگاههای نظارتی در استان تأکید کرد و گفت: این موضوع یکی از مطالبات اصلی مردم استان است.
به گفته نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی نظارت دقیقتر و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول میتواند به بهبود خدمات و رفع مشکلات اقتصادی مردم کمک کند.
راستینه گفت: کنترل قیمتها و تأمین نیازهای اساسی مردم از اولویتهای اصلی استان است و این مسئله نیازمند برنامهریزی دقیقتر و همکاری مستمر میان دولت و بخش خصوصی است.
نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی به پروژههای توسعه مسکن اشاره کرد و از برنامههای اجرایی در خصوص الحاق زمینهای مجاور شهرکرد و اطراف آن برای ایجاد شهرکها و روستاهای جدید بر اساس قانون برنامه هفتم خبر داد.
وی افزود: این پروژهها در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان و جلسات برگزار شده با دبیر شورای عالی معماری کشور به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شدهاند.
راستینه همچنین به پیشرفت نهضت ملی مسکن در استان اشاره کرد و گفت: سرعت تعمیرات و ساخت مسکن در استان قابل قبول است.
وی به مشکلات موجود در خصوص هزینههای تمامشده مسکن اشاره کرد و گفت: این مسائل به دیوان محاسبات ارجاع شده است تا مشکلات آن بررسی و اصلاحات لازم صورت گیرد.
راستینه همچنین بر اهمیت نظارتهای میدانی بر روند ساخت و توسعه مسکن تأکید کرد.