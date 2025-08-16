گزارش رسانه چینی شینهوا از مدال آوری لسانی در بازیهای جهانی چنگدو
رسانه چینی شینهوا از مدال آوری لسانی در بازیهای جهانی اسکیت اینلاین فریاستایل شاخه اسپیداسلالوم در چنگدو، گزارشی منتشر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نهمین روز بازیهای جهانی چنگدو برای کاروان ایران با یک اتفاق ویژه و خوشحال کننده همراه بود؛ رضا لسانی در رشته اسکیت اینلاین فریاستایل شاخه اسپیداسلالوم توانست در نخستین حضور خود در المپیک کوچک صاحب مدال برنز شود.
با پایان یافتن این مسابقات، رسانه چینی شینهوا گزارشی از این رقابتها را روی جلد خبری خود منتشر کرد.
در این گزارش آمده است:
رضا لسانی از کشور ایران در راه کسب مدال برنز اسپید اسلالوم آقایان در مقابل دیگر هموطن خود یعنی امیرمحمد سواری جمالویی قرار گرفت.
رضا لسانی از کشور ایران پس از برتری در راه کسب مدال برنز اسپید اسلالوم در مقابل امیرمحمد سواری جمالویی دیگر هموطن خود در بازیهای جهانی اسکیت اینلاین فریاستایل در چنگدو، ضمن کسب عنوان سومی و مدال برنز، با در دست داشتن پرچم ایران در محوطه مسابقات شروع به شادی کردن، کرد.
در این رقابتها، ژانگ هائو و فو یو از کشور چین نیز صاحب مدالهای طلا و نقره شدند.