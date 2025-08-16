پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنارک از کشف و توقیف یکی از بزرگترین محمولههای مشروبات الکلی قاچاق، در آبهای سرزمینی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، هادی نجاری گفت: در پی رصد اطلاعاتی دقیق و پایش مستمر مرزهای آبی، مأموران واحد اطلاعات دریابانی و گشتهای شناوری، با هدایت و نظارت مستقیم دادستانی، موفق شدند یک فروند لنج حامل ۴۰ هزار و ۹۴۰ عدد قوطی و بطری مشروبات الکلی با مارکهای مختلف را شناسایی و توقیف کنند.
وی بیان کرد: این محموله که به صورت سازمانیافته از کشورهای همجوار وارد آبهای سرزمینی ایران شده بود، در محدوده دریایی شهرستان کنارک کشف شد.
وی افزود: ارزش ریالی این محموله بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی ادامه داد: در جریان این عملیات، چهار نفر متهم شامل اتباع ایرانی و هندی دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی، به دادسرا اعزام شدند و همچنین مشروبات مکشوفه با نظارت کامل معدوم گردید.