به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، هادی نجاری گفت: در پی رصد اطلاعاتی دقیق و پایش مستمر مرز‌های آبی، مأموران واحد اطلاعات دریابانی و گشت‌های شناوری، با هدایت و نظارت مستقیم دادستانی، موفق شدند یک فروند لنج حامل ۴۰ هزار و ۹۴۰ عدد قوطی و بطری مشروبات الکلی با مارک‌های مختلف را شناسایی و توقیف کنند.

وی بیان کرد: این محموله که به صورت سازمان‌یافته از کشور‌های همجوار وارد آب‌های سرزمینی ایران شده بود، در محدوده دریایی شهرستان کنارک کشف شد.

وی افزود: ارزش ریالی این محموله بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات، چهار نفر متهم شامل اتباع ایرانی و هندی دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی، به دادسرا اعزام شدند و همچنین مشروبات مکشوفه با نظارت کامل معدوم گردید.