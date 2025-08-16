مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی منطقه آزاد کیش، گفت: باهدف تسهیل شرایط، الزام ثبت آماری اشخاص حقیقی در سامانه جامع تجارت برای واردات خودرو در منطقه آزاد کیش لغو شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مهدی ذوقی با حضور در برنامه تلویزیونی بازتاب سیمای کیش، گفت: یکی از دلایل اجرا نشدن مصوبه واردات خودروی اشخاص حقیقی، مباحث ارزی، الزام ثبت در سامانه وزارت صمت، هیئت دولت و وزرای شورای مناطق آزاد و ثبت آماری اشخاص حقیقی در بستر سامانه جامع تجارت بود.

او افزود: در بستر سامانه جامع تجارت برای اشخاص با توجه به مصوبه هیئت دولت، واردات امکان پذیر نبود.

مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی منطقه آزاد کیش، گفت: با پیگیری های بخش خصوصی و محوریت منطقه آزاد کیش، الزام دولت برای ثبت آماری اشخاص حقیقی در سامانه جامع تجارت ملغی شد.

مهدی ذوقی گفت: در بستر رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بسته‌ای از مقررات تدوین شده است و مصوبات هیئت دولت و قوانین مناطق آزاد چکش کاری شده و تا جایی که ظرفیت وجود داشت، قوانین با پتانسیل مناطق آزاد در نظر گرفته شده است.

او افزود: بسته مقررات که چکیده مصوبات چندین صفحه ای قبل بود برای تصویب به هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش و شورای تامین ارسال شده تا پس از تصویب، بسیاری از موضوعات در حوزه واردات خودروی اشخاص حقیقی حل شود.

مهدی ذوقی گفت: البته در این موضوع برای تنظیم گری با در نظر گرفتن شرایط نمایشگاه دار‌ها، اشخاص و حوزه حمل و نقل عمومی، سازمان منطقه آزاد کیش برنامه‌ ریزی کرده است.