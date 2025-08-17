به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به اطلاع کشاورزان و بهره‌برداران محترم می‌رساند ؛ با توجه به ضرورت مدیریت مصرف برق در ایام اوج بار تابستان و به منظور پایداری شبکه، ساعات همکاری مشترکین کشاورزی استان از امروز مورخ یکشنبه ۲۶ مردادماه از ساعت ۱۸:۳۰ عصر الی ۲۳ شب تعیین شده است.



از تمامی کشاورزان گرامی درخواست می‌شود با رعایت این بازه زمانی در بهره‌برداری از چاه‌های آب و تجهیزات برقی، شرکت توزیع نیروی برق را در تأمین برق پایدار و عبور از پیک بار تابستان یاری نمایند.



شرکت توزیع نیروی برق استان ضمن قدردانی از همراهی کشاورزان عزیز، اعلام می‌دارد اجرای این طرح در راستای حفظ منافع عمومی و استمرار خدمات‌رسانی به همه مشترکان صورت می‌گیرد.