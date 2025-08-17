به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا مقدم افزود: باتوجه به اهمیت مدیریت مصرف آب در تولید محصولات کشاورزی، بیش از ۹۵ درصد از مزارع گوجه فرنگی این شهرستان به نوار آبیاری تی تیپ مجهز شده که موجب کاهش قابل توجه مصرف آب در تولید این محصول شده است.

وی با اشاره به ظرفیت ۷ هزار و ۲۰۰ تنی کارخانجات صنایع تبدیلی این شهرستان تاکید کرد: بالغ بر ۲۸ هزار تن محصول گوجه‌فرنگی تولیدی کشاورزان منطقه توسط کارنجات رُب شهرستان جذب و مابقی روانه بازار مصرف سایر شهرستان‌ها و استان‌های همجوار می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب ابراز کرد: باتوجه به نتایج ارزیابی عملکرد مزارع گوجه فرنگی میاندوآب توسط کمیته شناسایی و انتخاب برگزیدگان برتر بخش کشاورزی استان آذربایجانغربی، مزرعه ۲۵ هکتاری گوجه فرنگی محمد عبدالهی با عملکرد ۱۸۴ تن در هکتار به عنوان نمونه استانی انتخاب و به مرحله رقابت با نمونه‌های ملی راه یافت.