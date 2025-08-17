پایش مستمر تغییرات کاربری اراضی در شهرستان بوکان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوکان گفت: چهار هزار و ۴۹۷ کیلومتر از اراضی باغی و زراعی شهرستان در چهار ماهه سال جاری به منظور جلوگیری از زمینخواری و تغییر کاربری غیرمجاز پایش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ مستوره رحیمی آذر بیان کرد: برخی از افراد سودجو برای خرید و فروش زمینهای خارج از محدوده شهر یا روستا و ساختوساز ویلا و مسکن در مزارع و باغها اقدام میکنند، اما براساس قانون هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و علاوه بر قلعوقمع بناهای احداثی، با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
وی بیان کرد: از ابتدای سال چهار هزار و ۴۹۷ کیلومتر کیلومتر از اراضی باغی و زراعی شهرستان به منظور جلوگیری از زمینخواری و تغییر کاربری غیرمجاز پایش شد.
رحیمی آذر افزود: مشارکت و نظارت همگانی، بهترین و موثرترین راه برای حفاظت از سرمایههای ملی کشور است، بنابراین از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، مراتب را از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی به شماره ۱۳۱ اطلاع دهند.