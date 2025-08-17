به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا مقدم گفت: از دو مورد بنای قدیمی در اراضی روستای نصیرکندی و کوی رابری شهرستان به منظور مرمت و بازسازی بازدید شد.

وی ضمن اشاره به آگاهی از نسبت کاربری‌ها و نحوه تغییرات آن در گذر زمان به عنوان مهم‌ترین عوامل در برنامه‌ریزی‌ها افزود: هرگونه بازسازی و مرمت بنا‌های قدیمی که قبل از تصویب قانون حفظ کاربری بنا شدند، مستلزم دریافت مجوز از جهاد کشاورزی است.