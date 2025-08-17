صعود تیم فوتسال ستارخان ارس به لیگ برتر کشور
تیم فوتسال ستارخان ارس به عنوان تنها نماینده منطقه آزاد ارس و استان آذربایجان شرقی به لیگ برتر کشور صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،تیم فوتسال پیشرو ترخیص ارس (ستارخان ارس) به عنوان تنها نماینده منطقه آزاد ارس و استان آذربایجان شرقی با نمایشی خیره کننده در مسابقات فوتسال نوجوانان کشور بین چهار تیم برتر ایران جای گرفت و مجوز صعود به لیگ برتر فوتسال زیر ۱۵ سال (نوجوانان) کشور را کسب کرد.
تیم پیشرو ترخیص ارس (ستارخان ارس) که پیشتر قهرمان لیگ برتر نونهالان استان آذربایجان شرقی شده بود، به عنوان تنها نماینده استان در مسابقات فوتسال ۱۵ سال کشور پس از دو مرحله مسابقات کشوری و هشت بازی راهی مرحله نیمه نهایی شد.
تیم پیشرو ترخیص ارس (ستارخان ارس) در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ به گرگان اعزام میشود تا در بازیهای نیمه نهایی و فینال پرچم منطقه آزاد ارس را بالا نگه دارد.