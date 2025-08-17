مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از پیگیری وزیر ارشاد در خصوص یارانه کاغذ برای حمایت از ناشران و احیای طرح های حمایتی خانه کتاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین مسگرانی با اشاره به اتخاذ تمهیدات لازم وزیر ارشاد برای پیگیری اختصاص یارانه کاغذ و جلوگیری گرانی بازار کتاب و نشر گفت: در بحث تخصیص یارانه کاغذ مشکلاتی وجود دارد. از ابتدای دولت، آقای وزیر از دولت محترم تقاضا یارانه کاغذ را در کنار یارانه نان و سایر اقلام اساسی، مطرح کرد.

وی افزود: هدف این است که با اختصاص یارانه به ناشران، قیمت کتاب کمی کاهش یابد و مردم بتوانند راحت‌تر کتاب بخرند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به تجربه بعضی کشور‌ها مانند روسیه گفت: در برخی کشورها، قیمت کتاب به‌دلیل حمایت کامل دولت بسیار پایین است. ما نیز باید چنین نگاهی داشته باشیم و از ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی حمایت کنیم.

مسگرانی تصریح کرد: دوباره خانه کتاب_نمایشگاه‌ها و معاونت فرهنگی دنبال این موضوع هستند که بتوانند بار دیگر این حمایت‌ها را احیا کنند، به‌ویژه در فضای مجازی، تا کتاب به‌صورت یارانه‌ای به دست مردم و کتابخوان‌های حرفه ای برسد.

وی در پایان افزود: سه قطب اصلی چاپ و نشر در کشور تهران، قم و خراسان رضوی هستند و اصفهان و سایر استان‌ها با فاصله بسیار از این سه استان قرار دارند که البته با پیگیری های صورت گرفته در شرایط این خاص اقتصادی، در تلاشیم یارانه کاغذ و حمایت از کتابفروشان در دستور کار قرار گیرد تا شاهد رونق دوباره بازار کتاب باشیم.