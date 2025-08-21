پخش زنده
شهروند خبرنگار ما تصاویری از آبشار ریشو در منطقه چوبر و در میان جنگلهای هیرکانی را با ما به اشتراک گذاشت.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آبشار ریشو جاذبهای بکر در دل جنگلهای گیلان است که محلیها به آن گوشا چای میگویند. جنگل بهتنهایی جلوهای باشکوه از طبیعت است؛ اما اینجا آبشار ریشو کار را تمام کرده و زیبای آن را دو چندان کرده است. این آبشار در دل رشتهکوه تالش و ارتفاع آن به حدود ۳۰ متر میرسد و عرض آن ۲۰ متر است.
این آبشار از چشمههای ییلاق چوبر سرچشمه میگیرد و یکی از ویژگیهای آبشار ریشو تالش، وجود استخر طبیعی در پایه آن است. این استخر زیبا از تجمع آب تشکیل میشود که گفته میشود خواص درمانی دارد.
شهروند خبرنگار ما تصاویری از زیباییهای این آبشار را به نمایش گذاشت که تماشای آن خالی از لطف نیست.
فرستنده: خرم لازم