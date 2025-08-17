تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژههای عمرانی ورزشی در سراب
رئیس اداره ورزش و جوانان سراب از جذب و تخصیص ۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سال ۱۴۰۳ برای تکمیل پروژههای عمرانی ورزشی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،اصغربرزگر گفت:با پیگیری مسئولین استان آذربایجان شرقی و شهرستان سراب ۸۰ میلیارد ریال اعتبار با هدف تسریع در تکمیل پروژههای مهم ورزشی شهرستان از جمله بازسازی سالن کشتی، خوابگاههای اداره ورزش و جوانان و ساختمان جدید اداره جوانان اختصاص یافته است.
وی ابراز امیدواری کرد با تخصیص این مبلغ پروژههای نیمهتمام تا پایان سال به بهرهبرداری برسند و در اختیار جامعه ورزش شهرستان قرار گیرند.