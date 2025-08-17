امانتداری پلیس افتخاری فریدونکنار باعث شد کیف حاوی مقدار زیادی دلار و طلا به گردشگر عراقی بازگردانده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در پی مراجعه یک گردشگر عراقی به پلیس فریدونکنار و اعلام مفقودی کیف حاوی مقدار زیادی ارز خارجی و طلا، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت که با پیگیری انجام شده مشخص شد یکی از پلیس‌های افتخاری شهرستان کیف را پیدا کرده است.

با هماهنگی‌های انجام شده، کیف به همراه محتویات آن سالم به صاحبش تحویل شد که این اقدام امانتدارانه با قدردانی و رضایت گردشگر همراه بود.

سرهنگ محمود حسین‌زاده فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار در این خصوص گفت: پلیس همواره در کنار مردم و حافظ جان، مال و ناموس آنان است و رعایت امانتداری و اخلاق حرفه‌ای از اصول مهم و غیرقابل چشم‌پوشی در مأموریت‌های انتظامی محسوب می‌شود.