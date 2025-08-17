به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی از اختصاص۶۰ میلیارد تومان برای تکمیل و بازسازی ورزشگاه ۱۵هزار نفری شهدای دولت آباد یاسوج خبر داد.

محمد بهرامی در بازدید از این ورزشگاه که به همراه مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی انجام شد گفت:بیش از ۱۵۰مورد از نواقص این ورزشگاه احصا و برای رفع آنها تصمیم گیری شد.

بهرامی با بیان اینکه به احتمال زیاد این ورزشگاه برای امسال آماده بهره برداری نمی‌شود اضافه کرد: تلاش می‌شود با پیگیری‌های مستمر نواقص این ورزشگاه رفع و در سال آینده به بهره برداری برسد.