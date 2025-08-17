نماینده مردم بویراحمد دنا و مارگون در مجلس خبر داد؛
اختصاص اعتبار برای تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یاسوج
بهرامی گفت: ۶۰ میلیارد تومانبرای تکمیل ورزشگاه ۱۵هزار نفری یاسوج اختصاص داده شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی از اختصاص۶۰ میلیارد تومان برای تکمیل و بازسازی ورزشگاه ۱۵هزار نفری شهدای دولت آباد یاسوج خبر داد. محمد بهرامی در بازدید از این ورزشگاه که به همراه مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی انجام شد گفت:بیش از ۱۵۰مورد از نواقص این ورزشگاه احصا و برای رفع آنها تصمیم گیری شد. بهرامی با بیان اینکه به احتمال زیاد این ورزشگاه برای امسال آماده بهره برداری نمیشود اضافه کرد: تلاش میشود با پیگیریهای مستمر نواقص این ورزشگاه رفع و در سال آینده به بهره برداری برسد.