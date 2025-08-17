میزان شرجی و رطوبت هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر به ۶۶ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وقوع پدیده شرجی از اوایل هفته جاری در استان گفت: هم‌اکنون رطوبت هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر به ۶۶ درصد رسیده و دمای هوا در این مناطق ۳۰ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

محمد سبزه زاری افزود: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواسط وقت امروز (بویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات گرم و مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی، مه رقیق و وقوع دمای ۵۰ درجه و بالاتر در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و تا حدودی شمالی استان خواهند شد و تا اواسط روز دوشنبه این وضعیت در مناطق ساحلی و جنوب شرقی ادامه خواهد داشت.

او از شهروندان خواست با توجه به گرما و رطوبت بالا، اقدامات لازم برای پیشگیری از گرمازدگی مانند استفاده از امکانات سرمایشی و مصرف کافی آب، را رعایت کنند.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۴۶ درجه و کمترین دما ۲۷ درجه سانتیگراد بوده است.