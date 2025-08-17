اصابت صاعقه به یک تیم کوهنوردی در ارتفاعات نمارستاق آمل، منجر به مرگ یکی از کوهنوردان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل مدیریت بحران مازندران از مرگ یک کوهنورد در پی اصابت صاعقه در ارتفاعات نمارستاق آمل خبر داد.

محمدی با اشاره به صدور هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران برای جلوگیری از صعود به ارتفاعات استان، گفت: با وجود این هشدارها، یک تیم کوهنوردی اقدام به صعود کرد که متأسفانه بر اثر برخورد صاعقه، یکی از اعضای این تیم جان خود را از دست داد.

او با تأکید بر لزوم توجه جدی هیئت‌های ورزشی به هشدارهای جوی افزود: پیش از صدور مجوز برای هرگونه فعالیت ورزشی در مناطق کوهستانی، لازم است شرایط جوی و هشدارهای صادر شده بررسی و به ورزشکاران ابلاغ شود تا از تکرار حوادث ناگوار جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین از عموم شهروندان خواست پیش از سفر یا هرگونه فعالیت کوهستانی به هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران توجه کنند.