۲۶ مرداد، روزی به نام همه آزادگان دلاور و سرافرازی که با سال‌ها صبر و استقامت برای ایران افتخار آفریدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹ جمهوری اسلامی ایران با سربلندی توانست رزمندگانی را که مجاهدانه از دین، شرف و خاک کشور دفاع کرده و در دست دشمن اسیر شده بودند به وطن بازگرداند.

در این روز نخستین گروه آزادگان سرافراز که پس از سال‌ها اسارت در زندان‌ها و اسارتگاه‌های رژیم بعث عراق بودند قدم به خاک ایرانی اسلامی گذاشتند.

با پایان جنگ تحمیلی و قبول قطعنامه ۵۹۸ و عقب نشینی رژیم بعثی عراق از خاک ایران، ۳۹ هزار و ۴۱۷ اسیر ایرانی در بند رژیم بعثی طی ۷۰ مرحله مبادله شدند. این آزادگان سرافراز طی سال‌ها اسارت، شکنجه‌های متعددی را تحمل کردند و علاوه بر درد دوری از وطن دچار درد‌های فراوان روحی جسمی شدند.