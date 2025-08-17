پخش زنده
امروز:
۲۶ مرداد، روزی به نام همه آزادگان دلاور و سرافرازی که با سالها صبر و استقامت برای ایران افتخار آفریدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹ جمهوری اسلامی ایران با سربلندی توانست رزمندگانی را که مجاهدانه از دین، شرف و خاک کشور دفاع کرده و در دست دشمن اسیر شده بودند به وطن بازگرداند.
در این روز نخستین گروه آزادگان سرافراز که پس از سالها اسارت در زندانها و اسارتگاههای رژیم بعث عراق بودند قدم به خاک ایرانی اسلامی گذاشتند.
با پایان جنگ تحمیلی و قبول قطعنامه ۵۹۸ و عقب نشینی رژیم بعثی عراق از خاک ایران، ۳۹ هزار و ۴۱۷ اسیر ایرانی در بند رژیم بعثی طی ۷۰ مرحله مبادله شدند. این آزادگان سرافراز طی سالها اسارت، شکنجههای متعددی را تحمل کردند و علاوه بر درد دوری از وطن دچار دردهای فراوان روحی جسمی شدند.